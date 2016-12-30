В США водитель из Узбекистана обвиняется в угрозе совершения теракта

В Соединенных Штатах Америки водитель грузовика из Узбекистана Хуршид Хайдаров четыре часа отказывался сдаться полиции, что на четыре часа перекрыло движение на 25-м межштатном шоссе недалеко от города Канзас. Как стало известно «Озодлику», полиция прибыла на место после сообщения о том, что незнакомый мужчина направил оружие на прохожих. 35-летний узбекистанец отрицает выдвинутые против себя обвинения в угрозе совершения теракта.

Хуршид Хайдаров принял участие в суде, который состоялся 29 декабря. В ходе процесса ему понадобился переводчик со знанием русского языка. Как сообщают американские власти, гражданин Узбекистана Хуршид Хайдаров проживает в Филадельфии и не владеет достаточно хорошо английским языком.

Судья назначил следующее заседание на 3 января.

Как стало известно «Озодлику», 23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что водитель грузовика, припаркованного рядом с развлекательным заведением, направил «длинный ствол» на прохожих. Однако выстрел из этого оружия не был произведен.

До стабилизации ситуации полиция перекрыла часть дороги рядом с развлекательным заведением.

Хайдарова удалось задержать после того, как сотрудники полиции разбили одно из окон в грузовике узбекистанца.

Позже выяснилось, что в руках Хуршид Хайдаров держал пневматическое оружие, которое обычно не может убить человека.

Как сообщает полиция, во время инцидента Хайдаров был неадекватен, однако в его крови не обнаружили следов алкоголя.

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