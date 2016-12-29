Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Центразия

«Can't Stop the Feeling» – Президент Бердымухамедов с внуками спели для детей чиновников

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в своей стране прослыл «человеком множества талантов».

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в своей стране прослыл «человеком множества талантов».

Смотреть комментарии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов со своими двумя внуками исполнил песню «Can't Stop the Feeling» популярного американского исполнителя Джастина Тимберлейка.

Как сообщает агентство CA-News со ссылкой на пресс-службу президента Туркменистана, глава республики 28 декабря посетил новогоднее представление у главной елки страны на площади перед центром «Älem».

Пожелав ребятам счастливого Нового года, отличных зимних каникул, успехов в учебе, исполнения заветных мечтаний Бердымухамедов выразил уверенность, что все они вырастут достойными продолжателями лучших национальных традиций, преемниками мудрых заветов предков и настоящими хозяевами Отчизны, внесут свой вклад в процветание Туркменистана».

После этого президент отправился в Торгово-промышленную палату Туркменистана, где была устроены новогодние празднования для детей членов руководительского корпуса страны.

В рамках творческого конкурса выступили и внуки президента Гурбангулы Бердымухамедова, сыграв на профессиональной ди-джей аппаратуре. «Они также станцевали и исполнили песню на английском языке. Глава государства при этом аккомпанировал им, тонко улавливая меняющееся настроение юных исполнителей и моменты их творческой импровизации», – говорится в сообщении.

Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», президент вместе со своими внуками выступили с песней Джастина Тимберлейка «Can’t stop the feeling». Пока внуки пели и танцевали, президент был за ди-джейским пультом.

Президент Бердымухамедов в своей стране прослыл «человеком множества талантов». Он и раньше вытсыупал перед многочисленной публикой по разным поводам.

Спортсмен, певец, автогонщик, знаток лошадей - сколько талантов у президента Туркменистана?
пожалуйста, подождите
0:00:51
0:00:00 /0:00:51
Загрузить файл

У Гурбангулы Бердымухамедова один сын (Сердар), три дочери и четверо внуков. Он является президентом Туркменистана с 2007 года.

Ранее, сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова – Сердар был избран депутатом Меджлиса (парламента) страны.

На основе материалов СА-News и «Хроника Туркменистана»

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG