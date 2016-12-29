Алишер Усманов хочет открыть в Узбекистане благотворительный фонд

Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов планирует создать благотворительный фонд в Узбекистане. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее бизнесмен уже заявлял, что хотел бы создать в Узбекистане фонд, который будет связан с развитием науки, искусства и спорта, помогать стимулировать научные изыскания.

Помимо благотворительной деятельности, Усманов также отметил желание инвестировать в проекты в Узбекистане, если поступят соответствующие предложения.

«Хорошо там, куда тебя пригласили. Я, в отличие от других инвесторов, всегда иду туда, куда меня зовут. До этого я могу только помогать тем, чем меня просят. Конечно, планирую. Конечно, хочу. Как минимум, хочу открыть там фонд благотворительный, для того чтобы там делать те проекты, которые я делаю в Москве. Вот и все. Это обязательно я постараюсь сделать. Буду просить на это разрешения», – подчеркнул Усманов.

Бизнесмен позитивно оценивает перспективы развития Узбекистана под руководством нового президента Шавката Мирзияева, который, по его словам, имеет огромный управленческий опыт. Усманов считает, что «ему по плечу решение любых задач».

«Я неоднократно говорил, что я горжусь тем, что я узбек. Я горжусь тем, что это моя родная земля. Все, чем я могу быть полезен для Узбекистана, для руководства Узбекистана, я готов сделать. Всегда и в любую минуту. Я желаю огромных успехов Узбекистану, его народу и его президенту», – подчеркнул он.

Отметим, что Алишер Усманов является сватом президента Узбекистана Шавката Мирзияева. Племянница Мирзияева Диёра в 2009 году вышла замуж за племянника Усманова Бабура. У пары родилась дочь. Однако в 2013 году Бабур Усманов погиб в автокатастрофе в Ташкенте.