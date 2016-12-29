Экс-глава аппарата президента КР освобожден из-под стражи в зале суда

Бывший руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев, осужденный по обвинению в вымогательстве взятки у семьи Наримана Тюлеева, отпущен из-под стражи прямо в зале суда. Соответствующее решение сегодня, 29 декабря, принял Первомайский районный суд Бишкека, рассматривавший дело об условно-досрочном освобождении обвиняемого. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») сообщили близкие Нарымбаева.

Напомним, 27 ноября 2015 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Нарымбаева к 3 годам лишения свободы, еще одного фигуранта этого дела, экс-депутата парламента Хаджимурата Коркмазова - полутора годам заключения в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

24 мая 2016 года Бишкекский городской суд оставил силе решение первой инстанции.

Напомним, 15 июля 2015 года сотрудниками ГКНБ при получении взятки в 100 тысяч долларов был задержан Хаджимурат Коркмазов. По версии следствия, он вымогал 200 тысяч долларов у родственников Наримана Тюлеева – за оказание содействия в положительном решении его уголовного дела в Верховном суде. Наряду с Коркмазовым по обвинению в вымогательстве взятки у семьи Тюлеева был задержан и Нарымбаев.