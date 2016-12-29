Группа сенаторов США призвала ввести новые санкции против России

Несколько американких сенаторов призвали ввести санкции против России в ответ на ее вмешательство в президентские выборы в США.

Они считают необходимым наказать Москву за организацию кибератак во время избирательной кампании и показать будущей администрации, что конгрессмены от обеих партий едины в этом вопросе. Об этом агентству Associated Press заявила в телефонном интервью сенатор-демократ Эми Клобушар, находящаяся в Латвии, где она присоединилась к сенаторам-республиканцам Джону Маккейну и Линдси Грэму, посещающим страны Балтии, Ураину и Грузию с целью показать им, что США не намерены отказываться от своих обещаний их поддерживать.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама 29 декабря объявит о новых санкциях против России. Ожидается, что Обама назовет имена россиян, причастных к «кампании по дезинформации» во время президентских выборов в США.