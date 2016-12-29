Чавушоглу: о перемирии в Сирии может быть объявлено до конца года

Министр иностранных дел Турции заявил, что Турция и Россия надеются до конца года распространить режим прекращения огня на территории всей Сирии. Также Мевлют Чавушоглу заявил сегодня в эфире турецкого телеканала AHaber, что Турция и Россия хотели бы выступить поручителями и что о перемирии может быть объявлено «в любой момент». Министр добавил, что вопрос о поручительстве Ирана остается открытым.

По словам Чавушоглу, все иностранные бойцы, включая шиитскую группировку «Хезболла», должны покинуть территорию Сирии.

Поддерживаемые Ираном отряды «Хезболлы» воюют на стороне правительственных сил Сирии против повстанцев, большинство которых поддержала Турция. Заявления Чавушоглу прозвучали на следующий день после того, как СМИ Турции сообщили, что Анкара подготовила соглашение о перемирии в Сирии. Подробности этого соглашения пока неизвестны.

Ранее в этом месяце при посредничестве России и Турции было достигнуто локальное перемирие, в рамках которой была проведена эвакуация из восточной части сирийского города Алеппо.

Турция и Россия поддерживают разные стороны в этом продолжающемся почти шесть лет вооруженном конфликте, жертвами которого стали свыше 250 тысяч человек. Анкара добивается отставки президента Сирии Башара Асада, поддерживаемого Россией и Ираном. Однако в последние несколько месяцев сотрудничество Анкары и Москвы в вопросе о Сирии стало более тесным.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Турция, Россия и Иран, как ожидается, примут участие в предполагаемых мирных переговорах по Сирии, которые, возможно, пройдут в Казахстане.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявил сегодня, что Анкара не намерена вести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.