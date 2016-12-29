В Ташкенте установили мемориальную доску поэту Эркину Вахидову

В доме, где жил Герой Узбекистана, народный поэт Узбекистана Эркин Вахидов, открыта мемориальная доска в честь уважения к памяти поэта. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Как сообщили в Академии художеств республики, автором доски является скульптор Азамат Хатамов и «передана в дар в знак искреннего уважения и признания таланта гения».

Председатель союза писателей Узбекистана Мухаммад Али выразил глубокую благодарность всем пришедшим на церемонию и отметил, что указ президента Узбекистана по увековечению имени Эркина Вахидова стал подтверждением постоянной заботы и внимания руководства страны деятелям культуры и искусства.

Выступившие на мероприятии заместитель председателя Академии художеств Узбекистана Ф.Ташмухамедов и другие отметили роль и значение великого наследия Э.Вахидова в воспитании молодого поколения в духе любви к национальному искусству и Родине.

Было отмечено, что Эркин Вахидов еще в школе начинал писать свои первые стихи. Поэта по праву назвают продолжателем традиций классического жанра газели.

После торжественного открытия мемориальной доски живые цветы были возложены на могилу поэта в кладбище «Чигачай». Вечером в узбекском Академическом театре состоялся поэтический вечер, посвященный памяти Эркина Вахидова.