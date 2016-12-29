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Новости

В Казахстане задержан бывший глава КНБ Нартай Дутбаев

Нартай Дутбаев, бывший председатель КНБ Казахстана. Алматы, 3 января 2013 года.

Нартай Дутбаев, бывший председатель КНБ Казахстана. Алматы, 3 января 2013 года.

Бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нартай Дутбаев в числе других чиновников задержан по подозрению в разглашении государственных секретов, превышении власти и должностных полномочий.

Пресс-служба КНБ Казахстана сегодня сообщает, что Дутбаев Нартай, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан задержаны 26 декабря, в их домах «проведены обыски, изъяты вещественные доказательства». Подозреваемые водворены в следственный изолятор КНБ.

Нартай Дутбаев возглавлял КНБ с декабря 2001 года по 22 февраля 2006 года. Он подал в отставку после того, как стало известно о причастности сотрудников спецназа КНБ «Арыстан» к убийству лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева.

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