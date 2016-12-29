Президент КР подписал закон о внесении изменений в Конституцию

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики», принятый референдумом (всенародным голосованием) 11 декабря 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Закон вступит в силу по истечении пятнадцати дней со дня его официального опубликования, то есть, с 15 января 2017 года. Исключение составляют изменения в статьи 70, 72, 75, 81 и 87, которые вступят в силу 1 декабря 2017 года.

Как сообщается, принятые референдумом изменения в Конституцию направлены на укрепление независимости и суверенитета, укрепление парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями власти, совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и проведения реформы правоохранительных органов.