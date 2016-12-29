В Швеции узбекский беженец, услышав о возможной депортации, изрезал себя ножом

25 декабря 34-летний узбекистанец Джавлон Мухсинов, ожидающий депортации из Швеции, изрезал себе ножом руки и живот. Сообщается, что на такой поступок он пошел из-за опасений быть подвергнутым преследованиям на родине.

Как говорит «Озодлику» проживающий в Швеции узбекский журналист Кудрат Бабаджанов, в тот же день Джавлон Мухсинов под наблюдением полиции был госпитализирован в одну из больниц Стокгольма.

– По словам друзей Джавлона, в Швеции он проживал с 2004 года, он имел право на проживание в этой стране, но, по неизвестным причинам, он оказался в розыске у шведской полиции, – говорит Кудрат Бабаджанов.

По словам журналиста, он смог навестить в больнице Джавлона Мухсинова, однако сотрудники службы безопасности, дежурившие у входа в его палату, не разрешили ему использовать видеокамеру и диктофон.

– Несмотря на то, что состояние Джавлона удовлетворительное, он пока не может подняться с постели. Его руки и другие изрезанные ножом части тела перевязаны бинтом, – говорит Кудрат Бабаджанов.

Узбекский активист Мухиддин Курбанов, проживающий в Стокгольме, считает, что депортация Мухсинова в Узбекистан является опасным для его жизни. По его мнению, ситуация с правами человека в этой стране не изменилась в лучшую сторону.

– Его в Узбекистане посадят в тюрьму, затем последуют жестокие пытки. Он может умереть в узбекской тюрьме, – говорит активист Мухиддин Курбанов.

Один из близких друзей Джавлона Мухсинова рассказал о том, что судьба шестерых узбекистанцев, депортированных в 2011 году из Швеции, сложилась весьма плачевно. Некоторые из них были осуждены к длительным тюремным срокам​, а некоторые – принуждены к даче ложных показаний против узбекских беженцев, в том числе и против Джавлона Мухсинова.

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