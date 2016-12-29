Алишер Усманов намерен платить налоги в России, если не позовут в Узбекистан

Миллиардер Алишер Усманов намерен вернуться в статус налогового резидента России после окончания пребывания на посту президента Международной федерации фехтования (FIE).

Как передает Sputnik, он этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».



По словам Усманова, сейчас он «налоговый резидент России, находящийся в международной командировке». «Я сегодня нахожусь в том месте, где зарегистрированы бюро нашей федерации и офис нашей федерации. Это, кстати, и не Швейцария. Я там вынужден жить на тот период, пока я избран президентом федерации. Я должен быть там. Все остальное – это домыслы», – рассказал Усманов.

Он также отметил, что объем средств, который он направляет на благотворительность, во много раз превышает его налоговые платежи. «Поэтому в этом смысле я спокоен. Совесть у меня чиста. Особенно перед моей родиной. Это самое главное, чтобы ты чувствовал себя… вот, так сказать… тем, кто ты есть на самом деле. Я гражданин России. И естественно, как только закончится мой так называемый период избрания на этот пост, я, естественно, вернусь в налоговое резидентство России, если не позовут на мою малую родину (Узбекистан)», – сообщил Усманов, передает РИА Новости.



Алишер Усманов является президентом Международной федерации фехтования с 2008 года. В ноябре текущего года его полномочия были продлены на очередной четырехлетний срок. В октябре холдинг USM сообщал, что Усманов перестал быть налоговым резидентом России. По российскому законодательству резидентами признаются лица, которые в течение календарного года находились в России не менее 183 дней. Как отмечали в USM, сейчас Усманов не занимается операционной деятельностью, а сконцентрировался на спорте, благотворительности и филантропии. В связи с этим, а также по медицинским причинам в 2015 году Усманов не провел в России требуемого количества дней, пояснял представитель холдинга, добавив, что это не отражается на бизнесе и структурах USM.