Двое афганцев были убиты при попытке нелегально пересечь границу с Таджикистаном

Во вторник с территории северной афганской провинции Тахар поступило сообщение о гибели двух местных жителей, пытавшихся нелегально пересечь границу с Таджикистаном, сообщает Afghanistan.ru.

Инцидент произошел в конце прошлой недели в ночное время. Двое афганцев, постоянно проживавших в тахарском уезде Даркад, предприняли попытку проникнуть на территорию сопредельного государства, но были замечены таджикскими пограничниками. Стражи порядка открыли огонь на поражение, и от полученных ранений оба афганца скончались.

До настоящего времени остается неустановленным, что побудило уроженцев Тахара совершить рискованную попытку пересечения границы, в итоге стоившую жизни каждому из них.

В настоящее время афганские служащие пограничной полиции вместе со старейшинами участвуют в переговорах с таджикской стороной по вопросу возвращения тел погибших на родину, передает телеканал «1TV».