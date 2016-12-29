СМИ узнали детали соглашения России и Турции по Сирии

Соглашение по Сирии, составленное Россией и Турцией при участии Ирана, предполагает её разделение на зоны влияния и сохранение Башара Асада на посту главы государства до следующих президентских выборов. Об этом агентству Reuters сообщили несколько источников.

План, составленный тремя странами, предстоит согласовать с Дамаском, вооружённой оппозицией, США и странами Персидского залива. Если стороны конфликта поддержат соглашение, дальнейшее обсуждение документа пройдет в столице Казахстана Астане. По данным Reuters, Соединенные Штаты за стол переговоров приглашены не будут.

28 декабря Министерство иностранных дел Турции cообщило, что Анкара и Москва согласовали план перемирия на территории Сирии. Перемирие будет распространяться на все стороны конфликта за исключением террористических группировок.