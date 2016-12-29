Во Франции арестовали мужчину, готовившего теракт на Новый год

На юго-востоке Франции полиция арестовала мужчину, подозреваемого в подготовке теракта в новогоднюю ночь, сообщает Международное французское радио.

Во Франции после ноябрьских терактов 2015 года действует чрезвычайное положение. В условиях действия особого режима службы безопасности могут проводить обыски и аресты без постановлений суда.

Ранее в среду полиция Германии задержала предполагаемого сообщника Аниса Амри – тунисца, совершившего теракт на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря. По информации издания Spiegel, задержанный – 40-летний гражданин Туниса, житель германской столицы.

19 декабря грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 – получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», запрещенная в ряде стран.

Главный подозреваемый – беженец из Туниса Анис Амри – скрылся с места преступления и был застрелен полицейскими в Милане спустя несколько дней после теракта. В настоящее время германские правоохранительные органы ищут сторонников нападавшего.