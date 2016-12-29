Омбудсмен: В Кыргызстане права милиционеров защищаются хуже всего

В Кыргызстане права сотрудников милиции защищаются хуже всего. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил омбудсмен страны Кубат Оторбаев.

По его словам, с 2010 по 2014 годы более 40 милиционеров погибли во время несения службы, 2200 получили ранения. В мирное время ежегодно в республике погибают 10 сотрудников милиции, 200 получаются ранения.

Омбудсмен добавил, что основанием для подготовки его доклада послужили такие факторы как низкая зарплата, отсутствие своевременной ее индексации, социальных гарантий, детсадов для детей милиционеров, малый объем суточного пайка.

По данным Оторбаева, средняя зарплата в милиции составляет 14 тысяч сомов, это намного ниже, чем у сотрудников прокуратуры, таможни, военнослужащих. Сумма суточного пайка составляет всего 34 сома, когда у сотрудников таможенной службы – 256 сомов, МЧС – 84, Госкомитета обороны и ГКНБ – 60.

«1 сентября 2014 года правительство приняло постановление о сотрудниках милиции, которое считается закрытым. Получается, информация о зарплате милиционеров является тоже закрытой. Таким образом, милиционеры сами не знают сумму своей зарплаты и методологию ее расчета. В системе МВД республики также нет профсоюза, который защищал бы их права. Более того, милиционеры часто работают сверхурочно и по праздникам, но за это им ничего не платят», – сказал он.