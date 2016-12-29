Керри: мир между Израилем и палестинцами под угрозой срыва

Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что двухгосударственное решение – единственный путь к разрешению конфликта между Израилем и палестинцами. Выступая в Государственном департаменте, он предостерег, что это решение находится под угрозой срыва.

По словам Керри, и Палестинская автономия, и Израиль ответственны за сложившуюся ситуацию. Керри отметил, что политика Израиля по заселению палестинских территорий не является выигрышной. Речь может идти только о двух государствах, подчеркнул госсекретарь. При этом Керри заверил, что нынешняя администрация США остается «большим другом Израиля».

В администрации премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху назвалиречь Керри «предвзятой», отметив, что госсекретарь игнорирует отказ палестинцев признавать еврейское государство.

Ранее в среду избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит неуважительно обращаться с Израилем. Он призвал Израиль «дотерпеть» до его инаугурации, намеченной на 20 января 2017 года. По словам Трампа, США всегда были «отличным другом» для Израиля, но ситуация изменилась после заключения ядерной сделки с Ираном, которую критиковали в Тель-Авиве.

23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить расширение еврейских поселений на палестинских территориях. За документ проголосовали 14 стран – членов Совета, США воздержались. Вашингтон впервые за долгие годы не стал блокировать антиизраильский документ. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху тогда резко высказался в адрес администрации США, обвинив ее в тайном сговоре с палестинцами.