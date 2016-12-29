Полиция ФРГ задержала сообщника «берлинского террориста»

Полиция Берлина в среду задержала предполагаемого сообщника Аниса Амри, въехавшего на грузовике в толпу на рождественской ярмарке 19 декабря.

По информации издания Spiegel, задержан 40-летник гражданин Туниса, живущий в германской столице. В ближайшее время состоится пресс-конференция, где правоохранительные органы представят подробности задержания.

19 декабря грузовик, за рулем которого, как предполагается, сидел беженец из Туниса, въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 – получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», запрещенная в ряде стран.