Мирзияев «привез» Атамбаеву брата, которого он не видел 14 лет (видео)
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поблагодарил своего узбекского коллегу Шавката Мирзияева за то, что он помог найти его брата, который после развала СССР переехал жить в Узбекистан.
«Мой брат после развала Советского Союза переехал в Узбекистан, здесь работал в одном городке и работал учителем простым, вы знаете, я его не видел почти 14 лет», – сказал Атамбаев на встрече в Самарканде 24 декабря.
«Именно вы мне привезли, я помню, в гостиницу в Ташкенте. Когда я вспоминаю покойного старшего брата, я вспоминаю, кто мне его привез после разлуки, кто помогал ему, потому что он был гражданином Узбекистана», – сказал президент Кыргызстана.
По словам президента Атамбаева, в 2007 году оба президента были премьерами своих стран. «Я говорил, что у нас должна быть по-настоящему братская дружба и настоящие братские отношения между странами», – отметил он.
Переговоры лидеров двух стран состоялись во Дворце «Форумлар мажмуаси» в Самарканде. Главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития политического диалога и расширения экономических отношений, обменялись мнениями по ряду проблем регионального и международного характера, представляющих взаимный интерес.