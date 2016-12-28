В Туркменистане зарегистрированы девять кандидатов в президенты

В Туркменистане число кандидатов на предстоящих президентских выборах 12 февраля достигло девяти, сообщили СМИ.

На этой неделе Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Туркменистана зарегистрировала заместителя главы администрации Марыйского велаята Джуманазара Аннаева, директора Сейдинского нефтеперерабатывающего завода и депутата меджлиса Рамазана Дурдыева, заместителя главы администрации Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанова, начальника главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердара Джелилова, генерального директора государственного концерна «Гарабогазсульфат» Сулейманнепеса Нурнепесова. Всем им вручены удостоверения кандидата в президенты.

Среди ранее выдвинутых кандидатов – действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, генеральный директор банка «Рысгал» и депутат парламента Бекмурат Аталиев, председатель Марыйского велаятского комитета Аграрной партии Туркменистана Дурдыгылыш Оразов, председатель государственной ассоциации пищевой промышленности Максат Аннанпесов.

25 декабря Бердымухамедов изложил свою избирательную программу в эфире государственного телевидения и заявил, что оставшуюся часть из положенного ему эфирного времени он передает для распределения между другими кандидатами.