Спасатели подняли все три «черных ящика» разбившегося Ту-154

На поверхность подняты все три бортовых самописца самолета Ту-154, разбившегося неподалеку от берега Черного моря. Собеседник «Интерфакса» назвал их состояние приемлемым и подлежащим расшифровке.

«На поверхность подняты все три бортовых самописца, их состояние визуально приемлемое, предварительно, они подлежат расшифровке», – сказал источник агентства. Первый «черный ящик» спасатели подняли со дна еще утром во вторник, 27 декабря.

«Самописец сегодня доставлен уже в Подмосковье, в Люберцы, в исследовательский центр Военно-воздушных сил Министерства обороны», – сказал министр транспорта Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию катастрофы. Он добавил, что «специалисты уже приступают к расшифровке записей накопителей информации».

Собеседник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте ЧС рассказал о версии, к которой склоняется следствие: по предварительным данным, самолет потерпел крушение из-за «сваливания».

«По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился», – сказал он.