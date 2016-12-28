Черногория выдала ордера на арест двух россиян по делу о попытке госпереворота

Власти Черногории выдали международные ордера на арест двух россиян и трех сербов, возможно причастных к предполагаемому заговору с целью свержения «пронатовского» правительства этой страны.

Прокуратура Черногории заявила во вторник, что пять человек разыскиваются в связи с предполагаемой «террористической» деятельностью, включая планирование покушения на премьер-министра страны и захват парламента в день парламентских выборов в октябре.

Двое разыскиваемых россиян, по сообщениям являющиеся членами российской разведслужбы, предположительно отслеживали из Сербии передвижения тогдашнего премьер-министра Черногории Мило Джукановича.

Местные СМИ сообщают, что личность одного из разыскиваемых граждан Сербии установлена как Неманья Ристич, который был замечен на фотографиях рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время визита Лаврова в Белград 12 декабря.

Кремль ранее отвергал какую-либо причастность к возможному заговору, при этом оказывал поддержку местным политическим группам, выступающим против вступления Черногории в состав НАТО.

Черногорию пригласили вступить в НАТО около года назад. Решение о вступлении страны в состав альянса ожидает утверждения со стороны ряда стран – участников НАТО.

Власти Черногории говорят, что пока не располагают доказательствами о причастности высокопоставленных должностных лиц России к предполагаемому антинатовскому заговору. По подозрению в причастности к попытке госпереворота в Черногории уже задержаны около двух десятков человек, большинство из них – выходцы из Сербии и России.