Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

США назвали заявление Эрдогана «о поддержке террористов» нелепым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Соединенные Штаты отвергли заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что силы коалиции Запада якобы оказывают поддержку террористическим группировкам в Сирии, как «нелепые».

Эрдоган заявил вчера, что у него имеются доказательства, указывающие на то, что Запад скорее оказывает поддержку экстремистской группировке «Исламское государство» («ИГ»), которая с 2014 года является объектом американских авиаударов в Сирии и Ираке, нежели Турции. Эрдоган отнес к данному им определению «террористические» и военизированные формирования курдов (YPG и PYD), с которыми США работали при наземной операции в Сирии против ИГ.

«Они поддерживают все террористические группировки – YPG, PYD, а также «Даиш» («ИГ»)», – заявил Эрдоган. «Это весьма ясно и совершенно очевидно», – заявил Эрдоган, добавив, что Турция может предоставить фото- и видеосвидетельства. Аналогичное высказывание Эрдоган сделал в ходе своего визита в Пакистан в прошлом месяце. Он заявил тогда, что «Запад сейчас поддерживает «Даиш» и что оружие этой группировки – западного производства.

Официальный представитель государственного департамента США Марк Тонер назвал эти обвинения «нелепыми» и сказал, что на самом деле эти обвинения не имеют под собой оснований.

Back to top
XS
SM
MD
LG