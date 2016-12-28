США назвали заявление Эрдогана «о поддержке террористов» нелепым

Соединенные Штаты отвергли заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что силы коалиции Запада якобы оказывают поддержку террористическим группировкам в Сирии, как «нелепые».

Эрдоган заявил вчера, что у него имеются доказательства, указывающие на то, что Запад скорее оказывает поддержку экстремистской группировке «Исламское государство» («ИГ»), которая с 2014 года является объектом американских авиаударов в Сирии и Ираке, нежели Турции. Эрдоган отнес к данному им определению «террористические» и военизированные формирования курдов (YPG и PYD), с которыми США работали при наземной операции в Сирии против ИГ.

«Они поддерживают все террористические группировки – YPG, PYD, а также «Даиш» («ИГ»)», – заявил Эрдоган. «Это весьма ясно и совершенно очевидно», – заявил Эрдоган, добавив, что Турция может предоставить фото- и видеосвидетельства. Аналогичное высказывание Эрдоган сделал в ходе своего визита в Пакистан в прошлом месяце. Он заявил тогда, что «Запад сейчас поддерживает «Даиш» и что оружие этой группировки – западного производства.

Официальный представитель государственного департамента США Марк Тонер назвал эти обвинения «нелепыми» и сказал, что на самом деле эти обвинения не имеют под собой оснований.