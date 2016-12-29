Расплата за высокие гонорары: певцы профинансируют строительство жилых домов и метро

Известные узбекские певцы выразили желание оказать финансовую помощь в строительстве жилых домов и метрополитена в Ташкенте. Об этом «Озодлику» сообщили собственные источники в Министерстве по делам культуры и спорта. По словам одного из них, звезды узбекской эстрады «по велению сердца,в целях внесения вклада в проводимые реформы, от чистого сердца» решили финансово помочь в строительстве двух объектов.

Решили продолжить «благую традицию»

– Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев внес в повестку дня вопрос о строительстве многоэтажных жилых домов на месте деревянных бараков в Сергелийском районе и на массиве Спутник в Ташкенте, а также об ускорении работ по проектированию линии надземного метро от станции «Алмазар» до массива «Спутник», – сказал источник «Озодлика».

По его словам, известные деятели искусства Узбекистана изъявили желание внести свой вклад в строительство этих объектов:

– Это строительство требует больших затрат, но принесут большую пользу для народа. Во время встречи с деятелями искусства выступил один из старейших артистов и напомнил собравшимся о том, что и ранее в стране существовала такая традиция. Он рассказал о том, как в свое время Тамара-ханум (знаменитая узбекская танцовщица, певица, актриса и хореограф – Ред.) купила на свои деньги танк и подарила армии, о том, как Комилжон Отаниязов (известный узбекский певец – Ред.) профинансировал строительство моста. Он сказал, что было бы хорошо, если бы и сегодняшние состоятельные и богатые деятели искусства продолжали эту традицию, – говорит источник «Озодлика» в Министерстве по делам культуры и спорта.

По словам другого источника нашего радио в Минкультуре республики, в день встречи с деятелями искусства известные певцы узбекской эстрады –​ Озодбек Назарбеков, Юлдуз Усманова, Райхон Ганиева и Гульсанам Мамазаитова – изъявили желание оказать финансовую помощь в строительстве жилых домов и линии надземного метро:

– Было бы лучше, если бы сейчас мы не стали оглашать эту сумму. Потому что это – благодеяние. Ведь говорят же: «Пусть одна твоя рука не знает о том, что отдает твоя вторая рука».

Желание или обязательство?

Ранее владелец одного из развлекательных сайтов в Узбекистана сообщил «Озодлику» о том, что известные певцы решили оказать финансовую помощь «великому строительству».

В последние дни внутри страны ходят разговоры о том, что певцов «принудили к спонсорству»​ строительных объектов.

Как сообщает мобильный репортер «Озодлика» в Ташкенте, в эти дни в узбекской столице распространились различные слухи о певцах, «приструненных Шавкатом Мирзияевым».

– Вот уже несколько дней, как люди в нашей махалле, знакомые, даже работающие в госучреждениях говорят об одном – якобы новый президент через своих людей попросил четырех известных певцов – это Озодбек Назарбеков, Юлдуз Усманова, Райхон Ганиева и Гульсанам Мамазаитова – провести свадьбу. На что администратор Назарбекова заявил по телефону, что участие Озодбека на свадьбе будет стоить 6 тысяч долларов, участие Юлдуз – 10 тысяч долларов. Это привело Мирзияева в ярость. Он вызвал к себе Озодбека и спросил, почему певец разговаривал с людьми президента не сам, а через своего администратора. Затем президент потребовал, чтобы артисты профинансировали строительство жилых домов и линии надземного метро в Сергелийском районе Ташкента. Говорят же: «Не бывает дыма без огня», – говорит мобильный репортер нашего радио.

Разборки с известным певцом

Источники «Озодлика» в эстрадном объединении «Узбекнаво» и некоторые узбекские певцы сообщили нашему радио, что многие знаменитые артисты выслушали укор от правительственных чиновников за то, что берут большие деньги за свое участие на свадьбах обычных людей.

Как говорит источник нашего радио в «Узбекнаво», после того, как один из узбекистанцев направил жалобу в виртуальную приемную Мирзияева о том, что погряз в долгах после проведения свадьбы, власти решили взять под контроль вопрос о гонорарах известных певцов:

– Я сейчас не буду называть его имя, но один очень известный певец за свой небольшой выход на свадьбе простого узбекистанца потребовал от него 10 тысяч долларов США. Хозяин свадьбы был вынужден занять у знакомых эти деньги, но после не смог рассчитаться с долгами. Из-за этого он чуть не лишился своего дома. После того, как он написал жалобу в виртуальную приемную, начались разборки. Этого певца хорошенько «затоскали». После на собрании всем артистам объяснили, что нельзя так поступать с людьми, – говорит источник «Озодлика» в эстрадном объединении.

​Он уверен, что после этого случая певцу-виновнику предложили искупить свою вину с помощью оказания «финансовой помощи в строительстве линии надземного метро».

3 года тюрьмы за принуждение предпринимателей

По словам источников нашего радио, в Узбекистане певцов принуждают бесплатно выступать на государственных мероприятиях и концертах для сборщиков хлопка.

Практика принуждения состоятельных узбекистанцев к спонсированию тех или иных мероприятий связывается с именем старшей дочери первого президента Гульнары Каримовой.

В 2013 году «Озодлик» сообщал о том, что владельцев малого бизнеса заставили спонсировать фестиваль традиционной культуры под открытым небом «Асрлар садоси» («Эхо веков»), который являлся авторским проектом Фонда Форума Гульнары Каримовой.

Вслед за этим в стране был принят закон, запрещающий принудительное привлечение субъектов предпринимательства к благотворительности и иным мероприятиям.

В соответствии со статьей 192-(4) данного закона, принятого 31 июля 2015 года, «Принудительное привлечение субъектов предпринимательства к благотворительности и иным мероприятиям, наказывается ограничением свободы от одного года до трех лет или лишением свободы до трех лет».

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