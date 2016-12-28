В Узбекистане в преддверии Нового года усилены меры безопасности

Правоохранительные органы Узбекистана реализуют план мероприятий по обеспечению общественной безопасности в праздничные дни, сообщает агентство УзА со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Саидкарима Нишонбоева.

«В достойном проведении праздника особое значение имеет сохранение спокойствия, укрепление правопорядка. В этом направлении в системе органов внутренних дел меры по обеспечению мира и безопасности в праздничные дни реализуются на основе утвержденного плана», – цитирует Нишонбоева УзА.

По его словам, места проведения праздничных мероприятий находятся в центре внимания работников сферы. «Проводятся специальные рейды по предупреждению нежелательных случаев, обеспечению безопасности», – отметил замминистра МВД.

При этом, как подчеркнул Нишонбоев, вопрос сохранения мирной и спокойной жизни народа «в нынешнее сложное время становится все более актуальным». «Для этого требуется быть всегда бдительными и внимательными, мобилизовать ради этого все усилия. Деятельность органов внутренних дел совершенствуется на этой основе», – сказал он.