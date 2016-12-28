В Узбекистане руководителям госорганов построят служебное жилье

В 2017-2018 годах в Узбекистане для руководителей хокимиятов и территориальных подразделений госорганов будут построены служебные жилые дома. Как сообщили в понедельник узбекистанские СМИ, соответствующее постановление президент Шавкат Мирзияев подписал 22 декабря.

Согласно постановлению президента Мирзияева, служебные жилые дома для руководителей органов исполнительной власти на местах и территориальных подразделений государственных органов будут построены по специальному проекту.

Для руководителей Совета Министров Каракалпакстана и хокимиятов областей, а также территориальных (областных) подразделений госорганов предусмотрено строительство одноэтажных пятикомнатных домов с участком 0,06 га, для руководителей хокимиятов районов (городов) и районных (городских) подразделений госорганов – двухэтажных четырехкомнатных сблокированных домов с участком 0,04 га и надворными постройками.

По предварительным подсчетам, всего будет построено 1682 жилых дома (в том числе 210 для руководителей областного уровня) стоимостью 312 миллиарда 400 миллионов сумов.

Служебные жилые дома для глав органов исполнительной власти на местах будут построены за счет местного бюджета, для руководителей территориальных подразделений Службы национальной безопасности (СНБ) – за счет госбюджета, для руководителей территориальных подразделений МВД, Министерства юстиции, Налоговой инспекции, Таможенного комитета и Генеральной прокуратуры – за счет собственных внебюджетных средств данных ведомств.

Данная информация, опубликованная на сайтах таких узбекистанских интернет-изданий как Gazeta.uz и Kun.uz, пока не обнародована на правительственном портале, а также на сайтах президента республики и Национального информационного агентства Узбекистана (УзА).

В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» сотрудник интернет-издания Gazeta.uz, который не пожелал называть свое имя, заявил, что данная информация была получена из достоверных источников в государственных органах. По его словам, текст соответствующего постановления президента Шавката Мирзияева пока не обнародован.

Независимый журналист и правозащитник из Ташкента Абдурахман Ташанов говорит нашему радио, что слышал об этом постановлении. По его словам, для изучения общественного мнения узбекское правительство нередко сбрасывает в средства массовой информации подобного рода информацию. Он считает, что данное постановление Мирзияева заслуживает похвалы.

– Строительство службеных жилых домов для представителей органов государственной власти является первым шагом на пути прозрачности органов государственной власти. То есть, представитель власти должен ощущать, что связан с государством, он должен обращаться с гражданами, исходя из этого настроения. Раньше руководители органов государственной власти строили себе особняки и жили в этих хоромах. Теперь они будут жить в одинаковых типовых домах, и тем самым обеспечат в определенной степени открытость этих госорганов, – говорит нашему радио Абдурахман Ташанов.

По его словам, с помощью данного постановления избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзияев хочет продемонстрировать, что он решителен в своих намерениях покончить с коррупцией. Однако Ташанов сомневается в эффективности данного решения.

– Есть такое понятие, как минимизация коррупции. Я абсоютно далек от мнения, что строительство домов для хокимов, а после их ухода с должности передача этих домов новых хокимам каким-то образом поможет снизить уровень коррупции. Я признаю, что коррупция в Узбекистане глубоко пустила корни. Однако это один из шагов, направленный на демонстрацию открытости органов государственной власти в качестве реформы. Однако стране нужны политические реформы. Самая главная из них – это обеспечение свободы слова, – сказал «Озодлику» независимый журналист и правозащитник из Ташкента Абдурахман Ташанов.

Один из читателей нашего радио, который выразил свое мнение к теме относительно строительства служебных жилых домов для хокимов, пишет, что негативно относится к данному решению президента:

«Почему власть снова обращает большое внимание чиновникам, ведь они и так живут в достатке. Наверное не зря говорят: «Халва достается хокиму, а палка – сироте».

Другой наш читатель по имени Баха пишет возмущенно: «Ведь хокимы, грабя простой народ, строят себе 3,4-этажные дома!!! Почему новые дома строят именно для них??? Пусть лучше построят для сирот, бедняков и инвалидов! Разве можно строить дома для хокимов?».

Однако третий читатель «Озодлика» по имени Абдулла поддерживает решение президента Узбекистана о строительстве служебных жилых домов для руководителей органов государственной власти:

«Это замечательное решение. Это постановление давно было пора принять. Нужно еще поднять зарплату хокимам. Кроме того, хокимы не должны брать взятку, строить себе хоромы и покупать дорогие автомобили. Государство должно обеспечить хокимов всем необходимым. Если и после этого они будут брать взятку, то необходимо конфисковать у них все имущество и назначить им самое тяжкое наказание».

При использовании наших материалов ссылка на сайт радио «Озодлик» обязательна