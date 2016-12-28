Милиционер держал подпольный игорный дом под Ташкентом

Подпольный игорный дом в частном доме в селе Кушёгоч Янгиюльского района Ташкентской области накрыли сотрудники СНБ, сообщает Vesti.uz. Хозяином заведения оказался 30-летний сержант милиции Сардор Халдаров из комендатуры РО «Охрана» МВД республики. За игрой были задержаны 21 житель Ташкента и столичной области.

Халдаров и два его подельника приговорены судом к 7 годам лишения свободы. Конфисковано более 2 тысяч долларов и 14,9 миллионов сумов.