Глава МИД Казахстана: вопрос о статусе Крыма окончательно не урегулирован
Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов рекомендует хозяйствующим субъектам Казахстана по возможности воздержаться от «прямых взаимодействий» на территории аннексированного Россией украинского полуострова Крым. Идрисов сделал это заявления вчера на брифинге в Астане.
«Что касается практики деятельности хозяйствующих субъектов, то я думаю, что они должны учитывать не устоявшийся статус этого административного образования. Наша рекомендация – воздерживаться от каких-то прямых взаимодействий в этом плане», – заявил Идрисов.
Министр сказал, что многие страны и компании «оказались в неудобном положении» в связи с ситуацией в Крыму.
«Мы считаем, что в международно-правовом плане вопрос о статусе Крыма окончательно не урегулирован. Поэтому из того, что этот статус неопределенный, мы рассчитываем, что Россия и Украина найдут возможности – политические и иные, чтобы окончательно урегулировать этот вопрос», – сказал Идрисов. «Этот вопрос в первую очередь между ними», – добавил он.
19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой Крым признается «временно оккупированной территорией Россией», а Россия – «государством-оккупантом». Казахстан, как сообщалось, был в числе стран, проголосовавших против принятия этой резолюции.