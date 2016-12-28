В Минске запретили приглашать в детские сады и школы частных Дедов Морозов

«Только государственные учреждения дополнительного образования гарантируют качественные утренники, которые будут соответствовать Кодексу об образовании Республики Беларусь», – считают чиновники

Белорусские власти ужесточили правила работы частных театральных коллективов, многие из которых давали новогодние представления для детей в школах и детских садах, сообщает Белорусская редакция радио «Свобода». Чиновники объясняют это идеологическими причинами.

О​фициально запрет приглашать в школы и детсады «частных» Дедов Морозов и Снегурочек не оформлен. Но руководителей детских учреждений в Минске предупредили, что этого делать не стоит.

«На всех собраниях говорят: приглашать частные театры нельзя. Сейчас наступает Новый год, а работать невозможно – Деды Морозы в детсадах и школах могут быть либо из числа воспитателей, или из числа родителей, – рассказывает Екатерина Гавура, режиссер частного театра «Зазеркалье». – Даже у нас есть случаи, когда подписан документ (договор с управлением образования – РС), который позволяет нам проводить спектакли, но заведующая неофициально говорит, что им запрещено нас пускать». ​

Замначальника по воспитательной и идеологической работе комитета образования Мингорисполкома Надежда Великая подтвердила радио «Свобода», что выступления частных театральных коллективов в детских садах запрещены.

«Детские сады работают по программе, созданной на основании Кодекса об образовании. В соответствии с программой, только сами учреждения имеют право проводить новогодние и другие мероприятия развлекательного характера. А частные театральные коллективы не имеют права их вести, потому что они не имеют права организовывать дополнительное образование в детских садах», – пояснила чиновница.

«У нас есть управление образования и 12 многопрофильных учреждений дополнительного образования, где работают специалисты с режиссерским, актерским и педагогическим образованием. Они готовы показывать спектакли, а также делать для детских садов утренники. В частных театральных коллективах также работают образованные и талантливые актеры и режиссеры. Но мы исходим из того, что только государственные учреждения дополнительного образования гарантируют качественные утренники, которые будут соответствовать Кодексу об образовании Республики Беларусь», – заявила она.

По словам Екатерины Гавуры, спектакли частных коллективов в Беларуси всегда пользовались среди детей и родителей большой популярностью: билеты стоили дешево, но при этом в спектаклях принимали участие профессионалы. «Во многих коллективах работают профессиональные актеры. В своих театрах они получают 200 рублей и не могут за это прожить, поэтому многие молодые парни идут на такие подработки в частные театры», – рассказывает режиссер.