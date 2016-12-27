На газопроводе в Баку прогремел взрыв, власти очистили зону в 300 м от места происшествия

Утром 27 декабря в Гарадагском районе города Баку произошел взрыв на газопроводе компании «Азеригаз», который проходил по территории поселка Сангачал.

Вспыхнул сильный пожар, полиция оцепила зону радиусом 300 м. На место выехали несколько пожарных бригад, о жертвах пока ничего не известно.

«Примерно в 10.00 (09.00 мск) в Гарадагском районе города Баку произошел взрыв, вспыхнул сильный пожар. Пожар произошел на газопроводе, проходящем по территории поселка Сангачал, принадлежащем производственному объединению «Азеригаз», на 43-м километре дороги Баку-Алят», – сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Корреспонденты радио «Свобода» передают, что в домах в поселке выбиты стекла, с некоторых посрывало покрытие крыш. ​Как передает РИА Новости со ссылкой на очевидцев, взрыв был слышен в нескольких километрах, где расположены населенные пункты.

Сейчас полиция оцепила место взрыва и прилегающую территорию радиусом 300 м и никого не подпускает к месту инцидента.

Газопровод, на котором произошел взрыв, имеет две трубы диаметром 1000-1200 мм, газ в них перекачивается под давлением в 125 атмосфер. По данным МЧС, взрыв произошел в месте соединения двух участков трубы, его причины пока неизвестны.

Государственная нефтегазовая компания SOCAR выпустила заявление в связи с происшествием.

«В результате взрыва никто не пострадал. Перекачка газа по трубе остановлена, на линии идут ремонтные работы», – сказано в документе.

Однако по данным азербайджанской службы радио «Свобода», огонь перекинулся на жилые дома, из которых пришлось эвакуировать жителей.

В Азербайджане в последние годы все чаще происходят инциденты и аварии на нефтегазовых объектах. 15 декабря в Каспийском море обрушился пирс на нефтяной платформе на добывающем предприятии «Азнефть» Производственного объединения имени Нариманова. 10 нефтяников пропали без вести.

Год назад на нефтяной платформе на нефтяном месторождении «Гюнешли» произошел сильный пожар. Погибли минимум семь человек, а выжившим работникам азербайджанской нефтяной компании пришлось 18 часов провести в море.

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