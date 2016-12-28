Юрия Лужкова выписали из больницы

Бывший мэр Москвы выписался из больницы и чувствует себя хорошо, цитирует ТАСС представителя пресс-службы Юрия Лужкова.

«Могу подтвердить, что Лужков чувствует себя хорошо и покинул больницу. Новогодние праздники он проведет в кругу родных и близких», – сказал представитель пресс-службы.

Юрия Лужкова госпитализировали в пятницу, 23 декабря. Бывшему мэру Москвы стало плохо во время деловой встречи в МГУ имени Ломоносова. Представители бывшего главы Москвы подчеркивали, что госпитализация не носила экстренный характер.

О срочной госпитализации Лужкова сообщал телеканал Life: он якобы потерял сознание из-за низкого давления, и к нему вызвали бригаду реаниматологов. Позднее сведения об экстренной госпитализации отвергались, а сам бывший мэр говорил, что намерен уже 27 декабря отправиться кататься на лыжах.