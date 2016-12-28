Бишкек и Ташкент: оттепель в отношениях

В ходе однодневного визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан стороны договорились решить приграничные вопросы и нарастить объемы взаимной торговли. Наблюдатели возлагают большие надежды на оттепель в отношениях двух стран после резкого их похолодания в последние годы.

Одной из главных тем обсуждений президентов в Самарканде стало решение приграничных вопросов. Главы государств поручили соответствующим ведомствам своих стран в течение следующего месяца подготовить проекты решений по делимитации и демаркации границ.

В ходе визита Алмазбека Атамбаева также стало известно о поддержке Мирзияевым проекта по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, затянувшегося на десять лет.

«Договор уже будет не просто бумагой»

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретил теплый прием в Самарканде, устроенный узбекским коллегой Шавкатом Мирзияевым. Глава Узбекистана отметил, что впредь все усилия должны быть направлены только на укрепление отношений двух стран:

–​ У нас много общего в торгово-экономическом пространстве. Совместными усилиями мы можем нарастить торгово-экономические отношения и товарооборот. Все, что мы делаем, мы должны делать, чтобы наши люди дружили. Все ,что сделано за последние три месяца, дает основу, фундамент на продолжение наших отношений.

Алмазбек Атамбаев напомнил, что 25 лет назад в Ташкенте страны подписали договор о вечной дружбе. Нынешнюю поездку президент оценил как новую страницу в отношениях двух государств. Вместе с тем, глава Кыргызстана отметил достижения бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова:

– Большая заслуга Ислама Абдуганиевиеча в том, что он сделал по-настоящему независимый, стабильный Узбекистан, который избежал тех, например, волнений, смут. У нас было две революции. Это – беда, по большому счету. Не дай бог этого. Стабильность выше всего. Надо ценить стабильность.

У каждого времени свой лидер. Мне кажется, вы тот лидер, которого ждал Узбекистан, народ Узбекистана. Теперь надо делать большой упор на экономику, на развитие отношений, снимать какие-то ограничения, заборы, ненужные преграды. Надо сделать все для того, чтобы люди не ощущали этих границ.

Я думаю, мы сегодня, в юбилейный день, открываем новую страничку. Этот договор будет уже не просто бумагой, которая была когда-то подписана и, возможно, потом забыта. Этот договор, я в этом уверен, с вашим приходом будет «живым» договором.

Камнем преткновения в отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном остаются приграничные вопросы. Общая протяженность границы между странами составляет около 1400 километров. 320 из них остаются не описанными и являются предметом спора двух сторон.

Эксперт по приграничным вопросам Саламат Аламанов одним из путей выхода из ситуации видит возвращение к договорам 1955 года, которые так и не были закреплены. По его словам, документы удовлетворили бы обе стороны:

–​ Документами прописывается принцип, по которому земли остаются за теми, кто ими пользуется. Другими словами, границы должны быть определены на основании того, чьи ведомства владели спорными участками. В 1955 году этот принцип уже был применен. Но он не был утвержден Верховным Советом. Эти принципы можно применить вновь. Карты того времени имеются. Каждая сторона оставит за собой те земли, которыми пользовалась ранее. Жители приграничных участков поддержат такое решение.

Решения, которых ждут люди

Долгое время Кыргызстан и Узбекистан не могли прийти к компромиссу по вопросам распределения водных ресурсов. Бишкек даже поднимал вопрос о том, что вода является одним из видов товаров, за который нужно платить. Ташкент, в свою очередь, выступает против строительства Камбаратинской ГЭС-1 под предлогом возможного дефицита воды.

Несмотря на разногласия стороны, как минимум, не должны забывать, что являются соседями, отмечает экс-губернатор Баткенской области Султанбай Айжигитов:

– Узбекистан очень важен для нас в качестве экономического партнера. Большое значение имеем и мы для него. В Узбекистане есть всевозможные ресурсы, кроме воды. Водные ресурсы сосредоточены у нас и в Таджикистане. Поэтому с Узбекистаном мы должны строить полноправные, добрососедские и партнерские отношения, а не выглядеть «бедным родственником».

После смерти экс-президента соседней страны Ислама Каримова и прихода к власти Шавката Мирзияева в сентябре этого года отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном потеплели . Причем первые шаги навстречу сделала узбекская сторона, пригласив в Андижан целую делегацию из Кыргызстана. Спустя некоторое время Ош встречал узбекскую делегацию с ответным визитом.

У стран появился шанс направить русло отношений в сторону развития, и этим шансом необходимо правильно воспользоваться, считает политолог Эмиль Джураев:

–​ Мы задавались вопросом, почему главы всех соседних стран уже побывали на могиле Ислама Каримова, а наш нет. Но по сообщениям аппарата президента, наш глава государства стал первым, кто посетил Узбекистан после инаугурации Шавката Мирзияева. Начиная с сентября политика Узбекистана в отношении Кыргызстана направлена на улучшение отношений, проведено несколько позитивных двусторонних встреч. Было высказано много теплых слов. Между странами существует ряд нерешенных вопросов, самыми сложными из которых остаются приграничные споры. Торгово-экономические отношения можно решить за короткие сроки, но приграничные вопросы требуют больше времени. Вместе с тем радует, что стороны начали открыто обсуждать их.

За последние годы произошло несколько крупных событий, испытавших на прочность кыргызско-узбекские отношения. Последними стали события в Аксыйском районе Джалал-Абадской области в марте этого года, когда узбекские войска вторглись в местность под названием Чаласарт. А в августе Узбекистан высадил милиционеров на спорном участке горы Унгар-Тоо.

Материал «​Азаттыка»​ (Кыргызской редакции радио «​Свобода»​)