Офис «Лукойла» в Ташкенте займется управлением бизнесом в ЦА

«Лукойл» реструктуризировал свою дочернюю компанию «Лукойл Оверсиз», которая занимается управлением добычными активами компании за рубежом, рассказал «Известиям» глава нефтяной компании и ее совладелец Вагит Алекперов.

По его словам, из зарубежной «дочки» было выделено три крупных управляющих центра в Дубае, Хьюстоне и Ташкенте.

«Практически все завершено. У нас теперь три отдельно взятых региона: Хьюстон, Дубай, а также Узбекистан», – сказал Вагит Алекперов.

Согласно материалам «Лукойла», фактически «Лукойл Оверсиз» перестает существовать как управляющий центр зарубежных проектов – остаются отдельные представительства в Норвегии, Азербайджане, Ираке, Казахстане, Саудовской Аравии, Гане, Египте, Камеруне и Нигерии. Вместе с тем весь бизнес на Ближнем Востоке переходит под управление другой «дочки» «Лукойла» – LUKOIL International Services B.V. с офисом в Дубае, где с 2013 года находился центральный офис «Лукойл Оверсиз».

Что касается двух других регионов, то офис в Ташкенте займется управлением бизнесом в Центральной Азии. В Узбекистане «Лукойл» работает на основании соглашений о разделе продукции (СРП) через «дочку» «Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани» по проектам «Кандым-Хаузак-Шады», «Юго-Западный Гиссар» и «Арал». Стратегическим партнером компании по проектам является «Узбекнефтегаз». Еще одним крупным направлением «Лукойла» в Центральной Азии являются проекты в Казахстане, где компания работает с 1995 года. Она участвует в нескольких добывающих проектах на суше, а также в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

Офис в Хьюстоне будет координировать деятельность в Америке и Мексике. «Лукойл» работает в США с 2000 года и занимается реализацией нефти и нефтепродуктов.

Совладелец «Лукойла» Леонид Федун пояснил изданию, что реструктуризация была проведена в соответствии с сегодняшними запросами рынка.

«Мы завершили реструктуризацию «Оверсиза», и она приспособлена под текущую конъюнктуру мирового рынка», – сообщил Леонид Федун.

При этом, по данным источника «Известий» в «Лукойле», компания объединила всю переработку за рубежом в одну структуру с управляющим офисом в Вене. Источник пояснил, что, так как все нефтеперерабатывающие заводы «Лукойла» за рубежом находятся в Европе, такое решение вполне логично.

В «Лукойле» пояснили, что целью реформирования структур Overseas является снижение административных расходов, возникавших при некоторых дублирующих функциях зарубежных офисов.