Обама: Я бы победил Трампа, если бы мог бороться за президентство

Уходящий со своего поста президент США Барак Обама в интервью телеканалу CNN, показанному в понедельник, заявил, что если бы Конституция позволяла ему в третий раз баллотироваться в президенты, то он бы одержал победу над кандидатом республиканцев Дональдом Трампом.

По его словам, Хиллари Клинтон вела кампанию чересчур осторожно, полагая, что победа ей так или иначе обеспечена. «Поэтому вместо того, чтобы сосредоточиться на собственной повестке, она предпочла критику заявлений и поступков своего оппонента», – сказал Обама.

Одновременно Обама выразил восхищение Клинтон, заметив, что она стала жертвой необоснованных нападок. К сожалению, добавил президент, Клинтон не смогла в полной мере сохранить созданную им коалицию, которая дважды приносила ему победу на выборах.

Штаб Клинтон не стал комментировать замечания президента, а Трамп через Twitter ответил, что Обама глубоко ошибается, если думает, что он мог бы победить в обстановке «уменьшения трудовой занятости американцев, их недовольства его реформой системы медстрахования и роста исламского экстремизма».

Избранный президент США Дональд Трамп вступает в должность в январе.