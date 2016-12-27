Таджикистан не стал усугублять авиаконфликт с РФ ради мигрантов

Министерство транспорта Таджикистана решило воздержаться от запрета полетов в страну российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом заявил глава ведомства Шерали Ганджалзода.

«Запрет полетов в Таджикистан авиакомпании «Уральские авиалинии» мог бы усложнить жизнь нашим соотечественникам, работающим в России. Исходя из-того, что накануне Нового года тысячи таджикских мигрантов собираются вернуться на родину, Минтранс решил пока воздержаться от ответных мер после запрета полетов авиакомпании «Сомой Эйр» в регионы России», – заявил глава ведомства.

По его словам, Минтранс Таджикистана в любое время может прекратить полеты российских авиакомпаний в Душанбе и Худжанд, но «лучше найти другое решение этой проблемы».

Ранее руководство Международного аэропорта Душанбе заявило, что пока не получилo официального распоряжения Минтранса Таджикистана о прекращении полетов российской авиакомпании «Уральские авиалинии» в страну. Джамиля Хусейнова, пресс-секретарь Международного аэропорта Душанбе заявила, что «Уральские авиалинии» выполняют рейсы в столицу Таджикистану согласно расписанию. Сегодня утром рейс этой авиакомпании из Екатеринбурга приземлился в аэропорту города Душанбе, сообщила она.

Конфликт между Москвой и Душанбе возник из-за того, что Таджикистан отказал российской авиакомпании «Ямал» в осуществлении зимой 2016-2017 годов полетов из международного аэропорта «Жуковский» в города Таджикистана. Минтранс России с пятницы приостановил полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» из Душанбе в российские регионы.