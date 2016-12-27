Казахстан подписал соглашение о выделении Кыргызстану ста миллионов долларов

Казахстан выделит Кыргызстану сто миллионов долларов в качестве технической помощи. Соответствующее соглашение подписано на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщил «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов.

По его словам, договоренность об оказании помощи была достигнута ранее, однако подписание документа затягивалось. Эти деньги, по его словам, планируют направить на «улучшение условий на контрольно-пропускных пунктах и оснащение лабораторий, соответствующих нормам ЕАЭС».

Он сообщил также, что вопрос снятия ветеринарного контроля на кыргызско-казахстанской границе пока остается на стадии обсуждения. Летом казахстанские власти заявляли о выявлении карантинных объектов при ввозе сеольскохозяйственной продукции из Кыргызстана.

Президенты России, Казахстана, Кыргызстана и Армении вчера в Санкт-Петербурге подписали Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который, как отмечается, призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза. Предполагается, что кодекс вступит в силу с 1 июля 2017 года.