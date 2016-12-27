«Интерфакс»: на обломках Ту-154 не найдено следов взрывчатки

На фрагментах самолета Ту-154, разбившегося у побережья Сочи, а также на останках его пассажиров не обнаружено следов взрывчатки и повреждений, свидетельствующих о внешнем воздействии, сообщает «Интерфакс». Источник агентства заявил, что версия о теракте на данный момент не подтверждается.

Полеты самолетов Ту-154, которые эксплуатируются российскими силовыми ведомствами, приостановлены в связи с расследованием причин катастрофы на Черном море, передает «Интерфакс».

Также сообщается, что обнаружено местонахождение еще двух погибших при крушении Ту-154 и в ближайшее время они будут подняты на поверхность. Таким образом, общее число найденных тел, по данным «Интерфакс», составляет 16.

Ранее стало известно, что «черный ящик» самолета обнаружен и поднят на поверхность. Источник сообщил, что первые данные с него могут быть получены до конца недели. Военный самолет доставит бортовой самописец в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил России.

Самолет Ту-154 министерства обороны России разбился в воскресенье утром, вскоре после вылета из Сочи, откуда он направлялся в Сирию. На борту находились 92 человека – все они погибли. В ФСБ заявили, что не рассматривают версию о теракте.