В Узбекистане ужесточили ответственность за угон автомобилей

В Узбекистане с 27 декабря ужесточена ответственность за угон транспортных средств (ТС). Поправки в Уголовный кодекс днем ранее подписал президент Шавкат Мирзияев. Закон о поправках был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 6 октября и одобрен Сенатом 12 октября, передает Gazeta.uz.

Согласно обновленной статье 267 Уголовного кодекса, угон транспортного средства теперь наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет (до этого – ограничение либо лишение свободы от 3 до 5 лет).

То же преступление, совершенное а) повторно или опасным рецидивистом, б) по предварительному сговору группой лиц, в) с насилием или угрозой применения насилия либо г) в целях хищения ТС путем кражи или грабежа, наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет (ранее за первые два пункта было предусмотрено лишение свободы от 5 до 10 лет).

Аналогичное действие, совершенное а) особо опасным рецидивистом, б) организованной группой или в) в целях хищения ТС путем разбойного нападения наказывается лишением свободы от 15 до 20 лет (за первые два пункта предусматривалось лишение свободы от 10 до 15 лет).

Ранее сообщалось, что за последние три года количество случаев угона транспортных средств в Узбекистане выросло на 65%. Поправки в УК были внесены в парламент Генеральной прокуратурой.