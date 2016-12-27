ОДКБ обсудила помощь Душанбе в стабилизации ситуации на южных рубежах

Изменение военно-политической ситуации во многих странах региона и мира требует от государств-членов ОДКБ большой ответственности по укреплению, взаимодействия и реализации оперативных мер по противодействию любым региональным и международным угрозам и вызовам.

Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. Внеочередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоялось 26 декабря в Санкт-Петербурге. В заседание приняли участие главы государств-членов ОДКБ – Владимир Путин, Серж Саргсян, Нурсултан Назарбаев, Эмомали Рахмон и Алмазбек Атамбаев.

Как сообщают российские СМИ, глава Таджикистана еще раз призвал глав государств-членов ОДКБ уделять первостепенное значение вопросу защиты и укрепления государственной границы Таджикистана и Афганистана, как важной меры совместной борьбы против терроризма, экстремизма, контрабанды наркотических средств, других транснациональных организованных преступлений.

Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявил журналистам, что главы стран ОДКБ обсудили помощь Таджикистану для стабилизации ситуации на границе с Афганистаном. По его словам, лидеры обсуждали вопросы терроризма, активизации в последнее время террористических ячеек в государствах Организации. Генсек ОДКБ сказал, что президенты дали ряд поручений «по оценке вновь возникших угроз и выработке тех мер, которые необходимо предпринять коллективно всем государствам по нейтрализации террористов в России и других государствах – членах ОДКБ».

ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками альянса являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.