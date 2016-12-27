Казахстан и Россия договорились о концепции сотрудничества на Байконуре

Концепция о дальнейшем сотрудничестве на космодроме Байконур между Россией и Казахстаном подписана после встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Также стороны подписали протокол о внесении изменений в соглашение между странами о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года.

Эта концепция закрепляет договоренности сторон о реализации новых совместных космических проектов на базе имеющейся инфраструктуры космодрома и, в частности, проекта «Байтерек». Концепция рассчитана до 2050 года.

Протокол о внесении изменения в соглашение между Казахстаном и Россией о статусе города Байконур от 23 декабря 1995 года предусматривает расширение перечня казахстанских государственных органов в городе Байконур.