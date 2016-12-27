Подписан таможенный кодекс ЕАЭС

Президенты России, Казахстана, Кыргызстана и Армении 26 декабря в Санкт-Петербурге подписали Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян. После заседания Высшего Евразийского экономического совета​ он заявил, что документ не подписала кыргызская сторона.

«Все документы подписаны всеми присутствующими, кроме двух. Первый вопрос повестки дня подписали три страны – Заявление о развитии торговой политики Евразийского экономического союза, не подписал Кыргызстан. Второй документ – это Таможенный кодекс. Три страны подписали, Кыргызстан не подписала Таможенный кодекс», – сказал Саркисян, завершая заседание Высшего евразийского экономического совета, передали агентства ТАСС и ИНТЕРФАКС.

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета Саркисян заявил, что со стороны Кыргызстана по-прежнему не

подписано заявление о развитии торговой политики ЕАЭС.

«Это связано с тем, что наши кыргызские коллеги предлагают уточнить

формулировку относительно приоритетности снятия барьеров, изъятия

ограничений на внутреннем рынке, и нам надо поработать над текстом

заявления, чтобы наши кыргызские коллеги увидели бы в этом заявлении такие формулировки, которые бы их удовлетворили», – сказал глава коллегии ЕЭК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что из-за отсутствия на саммите белорусского лидера Александра Лукашенко, все ранее согласованные документы после утверждения в понедельник будут направлены в Минск на подпись президенту Беларуси.

Таможенный кодекс ЕАЭС заменит аналогичный документ Таможенного союза, принятого в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза. Предполагается, что он максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.

Участники союза договорились, что через год после вступления в силу нового Таможенного кодекса, в 2018 году начнется постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов в страны ЕАЭС. Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС, работа над которым велась на протяжении трех лет, вступит в силу с 1 июля 2017 года.