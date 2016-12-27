Подписан таможенный кодекс ЕАЭС
Президенты России, Казахстана, Кыргызстана и Армении 26 декабря в Санкт-Петербурге подписали Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян. После заседания Высшего Евразийского экономического совета он заявил, что документ не подписала кыргызская сторона.
«Все документы подписаны всеми присутствующими, кроме двух. Первый вопрос повестки дня подписали три страны – Заявление о развитии торговой политики Евразийского экономического союза, не подписал Кыргызстан. Второй документ – это Таможенный кодекс. Три страны подписали, Кыргызстан не подписала Таможенный кодекс», – сказал Саркисян, завершая заседание Высшего евразийского экономического совета, передали агентства ТАСС и ИНТЕРФАКС.
По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета Саркисян заявил, что со стороны Кыргызстана по-прежнему не
подписано заявление о развитии торговой политики ЕАЭС.
«Это связано с тем, что наши кыргызские коллеги предлагают уточнить
формулировку относительно приоритетности снятия барьеров, изъятия
ограничений на внутреннем рынке, и нам надо поработать над текстом
заявления, чтобы наши кыргызские коллеги увидели бы в этом заявлении такие формулировки, которые бы их удовлетворили», – сказал глава коллегии ЕЭК.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что из-за отсутствия на саммите белорусского лидера Александра Лукашенко, все ранее согласованные документы после утверждения в понедельник будут направлены в Минск на подпись президенту Беларуси.
Таможенный кодекс ЕАЭС заменит аналогичный документ Таможенного союза, принятого в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза. Предполагается, что он максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.
Участники союза договорились, что через год после вступления в силу нового Таможенного кодекса, в 2018 году начнется постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов в страны ЕАЭС. Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС, работа над которым велась на протяжении трех лет, вступит в силу с 1 июля 2017 года.