Из-за фальшивой новости министр обороны Пакистана пригрозил Израилю ядерным оружием

Министр обороны Пакистана, судя по всему, поверил придуманной новости с «заявлением» израильского коллеги и в ответ пригрозил Израилю ядерным оружием.



Выдуманная заметка появилась на сайте AWDNews c заголовком «Министр обороны Израиля: если Пакистан отправит наземные войска в Сирию по любому поводу, мы уничтожим эту страну ядерным ударом».



После публикации заметки Хаваджа Асиф, министр обороны Пакистана, написал в твиттере: «Израильский министр обороны угрожает ядерным ответом на участие Пакистана в Сирии против ДАИШ (Исламское Государство). Израиль забывает, что Пакистан – тоже ядерная держава».

Министерство обороны Израиля уточнило, что их министр никогда не делал такого заявления, и сообщения о них – неправда. Между странами отсутствуют дипломатические контакты, Пакистан не признает Израиль.

После того, как газета The New York Times написала об инциденте, Асиф опубликовал еще один твит: «Наша ядерная программа лишь средство сдерживания для защиты нашей свободы. Мы хотим сосуществовать в мире, как в нашем регионе так и за его пределами».

Пресс-секретарь министерства обороны Пакистана в понедельник сказал агентству dpa, что «бессмысленно реагировать на фальшивые новости».

Израиль не отрицает и не подтверждает наличия ядерного оружия. Пакистан провел первые ядерные испытания в 1998 году и по мнению аналитиков обладает запасом из около 120 ядерных зарядов, сообщает AFP.