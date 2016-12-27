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Новости

Из-за фальшивой новости министр обороны Пакистана пригрозил Израилю ядерным оружием

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, 2014 год.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, 2014 год.

Министр обороны Пакистана, судя по всему, поверил придуманной новости с «заявлением» израильского коллеги и в ответ пригрозил Израилю ядерным оружием.

Выдуманная заметка появилась на сайте AWDNews c заголовком «Министр обороны Израиля: если Пакистан отправит наземные войска в Сирию по любому поводу, мы уничтожим эту страну ядерным ударом».

После публикации заметки Хаваджа Асиф, министр обороны Пакистана, написал в твиттере: «Израильский министр обороны угрожает ядерным ответом на участие Пакистана в Сирии против ДАИШ (Исламское Государство). Израиль забывает, что Пакистан – тоже ядерная держава».

Министерство обороны Израиля уточнило, что их министр никогда не делал такого заявления, и сообщения о них – неправда. Между странами отсутствуют дипломатические контакты, Пакистан не признает Израиль.

После того, как газета The New York Times написала об инциденте, Асиф опубликовал еще один твит: «Наша ядерная программа лишь средство сдерживания для защиты нашей свободы. Мы хотим сосуществовать в мире, как в нашем регионе так и за его пределами».

Пресс-секретарь министерства обороны Пакистана в понедельник сказал агентству dpa, что «бессмысленно реагировать на фальшивые новости».

Израиль не отрицает и не подтверждает наличия ядерного оружия. Пакистан провел первые ядерные испытания в 1998 году и по мнению аналитиков обладает запасом из около 120 ядерных зарядов, сообщает AFP.

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