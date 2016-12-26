Переговоры Рустама Азимова и Эмомали Рахмона перенесены на 28 декабря

Намеченный на сегодня визит в Душанбе правительственной делегации Узбекистана во главе с вице-премьером Рустамом Азимовым перенесен на завтра, 27 декабря, передает Asia-Plus.

Источник в правительстве Таджикистана не исключил, что перенос приезда узбекской делегации в Душанбе на один день связан с отсутствием в стране президента Эмомали Рахмона, который находится в Санкт-Петербурге на внеочередной сессии Совета ОДКБ, сообщает интернет-издание.

«Запланировано, что 28 декабря президент примет в Душанбе главу узбекской правительственной делегации Рустама Азимова», – отметил источник.

В среду, 28 декабря, состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что на душанбинской встрече стороны могут рассмотреть вопросы, связанные со смягчением визового режима между Таджикистаном и Узбекистаном, который был введен в сентябре 2000 года. Не исключено, что пассажиры открываемых с начала будущего года авиарейсов Душанбе-Ташкент-Душанбе смогут получать узбекские или таджикские визы прямо в аэропортах.

Подписание соглашения между двумя государствами, которое предусматривает данное послабление, ожидается по итогам заседания межправительственной комиссии.

Источник также отметил, что после подписания вышеназванного соглашения будет объявлена точная дата открытия авиарейсов, соединяющих столицы двух государства, а также оглашена стоимость авиабилетов.

Авиарейсы между Душанбе и Ташкентом были прерваны в первой половине 1992 года, когда в Таджикистане началась гражданская война.

В конце ноября Таджикистан и Узбекистан договорились об открытии авиасообщения между двумя столицами в начале будущего года.