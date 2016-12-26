Британский певец Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет, передает BBC News со ссылкой на агента музыканта. Он рассказал, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что певец «мирно скончался» в своем доме в графстве Оксфордшир.

Джордж Майкл – урожденный Йоргос Кириакос Панайоту – прославился своим участием в группе Wham! и сольной карьерой, продав более ста миллионов альбомов. Он удостоился двух премий «Грэмми» – за альбом Faith и дуэт с Аретой Франклин – а такие его песни, как Careless Whisper, One More Try и Don't Let the Sun Go Down on Me, возглавили хит-парады крупнейшего американского музыкального издания Billboard.