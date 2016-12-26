Узбекистан заинтересован в поставках в Кыргызстан легковых автомобилей, автобусов и сельхозтехники

В ходе рабочего визита Алмазбека Атамбаева в Узбекистан президенты двух стран выразили необходимость довести взаимный товарооборот до 500 миллионов долларов в ближайшие два года. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Важной областью межгосударственных отношений является торгово-экономическое сотрудничество. Как отмечалось при обсуждении вопросов этого направления, несмотря на 23-процентный рост за прошедший период этого года, показатели взаимного товарооборота остаются не на должном уровне и не соответствуют реальным возможностям двух стран», – говорится в сообщении.

Как отмечается, для увеличения товарооборота Шавкат Мирзиеев отметил необходимость организовать системные поставки в Кыргызстан современной сельскохозяйственной техники, легковых и грузовых автомобилей, автобусов, производимых в Узбекистане, что должно быть дополнено сервисным обслуживанием.

Кыргызским партнерам также была предложена поставка азотных, фосфорных, калийных и сложных комплексных удобрений, электротехнической продукции – от трансформаторов до всех видов кабельно-проводниковой продукции и бытовой техники, а также готового текстиля, строительных материалов, препаратов, мебели и учебно-лабораторного оборудования, другой промышленной продукции.

В свою очередь, кыргызская сторона может пересмотреть номенклатуру и организовать поставки востребованной продукции в Узбекистан.