Атамбаев вылетел в Санкт-Петербург на заседания ЕАЭС и ОДКБ

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 декабря, с двухдневным рабочим визитом вылетел в город Санкт-Петербург. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

На саммите ЕАЭС президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России подведут итоги первых двух лет работы союза и наметят планы по дальнейшему развитию интеграционного объединения. Центральным событием станет подписание Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Также ожидается принятие ряда многосторонних документов, в том числе направленных на продвижение процесса формирования единого рынка товаров и услуг.

В рамках заседания ОДКБ президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудят вопросы взаимодействия в рамках организации. Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия.