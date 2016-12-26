Главный редактор казахстанского сайта Radiotochka заявил о давлении на него

Главный редактор сайта Radiotochka.kz Бекжан Идрисов заявил, что покинул Казахстан из-за давления со стороны антикоррупционной службы. Идрисов в Facebook’e сообщает о якобы оказании на него давления со стороны следователей Национального бюро по противодействию коррупции с целью принудить его дать показания против издателя Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина.

Издателя Radiotochka.kz и главного редактора газеты Central Asia Monitor Бигельды Габдуллина задержали в прошлом месяце, затем суд санкционировал его арест. По версии следствия, Габдуллин предпринимал «информационные атаки в своих СМИ на государственные органы» и будто бы «вымогал с должностных лиц государственные заказы».

По словам Бекжана Идрисова, следователи настаивали на том, чтобы он «перестал публично высказываться по делу Габдуллина». «После второго допроса в Астане мне уже не просто намекали, что посадят рядом с Габдуллиным и придумали повод – за дачу ложных показаний. И взамен уже хотели не моего молчания, а чтобы я дал показания против Габдуллина», – пишет Идрисов. Также в посте говорится, что прокуратура объявила его в розыск.

Бекжан Идрисов сообщил, что не хочет раскрывать свое нынешнее местонахождение «из соображений безопасности». По его словам, он выехал из Казахстана три недели назад, а вчера к нему присоединились члены его семьи.

В пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции и в пресс-службе Генеральной прокуратуры сказали, что пока не могут прокомментировать заявления Бекжана Идрисова.