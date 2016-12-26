Китай и Россия объявили о начале строительства моста через Амур

Строительство автомобильного моста, который соединит Китай и Россию через реку Амур на Дальнем Востоке, началось 24 декабря, сообщили государственные СМИ Китая. Строительство стартовало через 28 лет после того, как проект моста был предложен, и спустя год после заключения соглашения о возведении моста.

Согласно проекту, 20 километровый мост должен соединить город Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян с российским городом Благовещенском. Китай взял на себя обязательства по строительству одной трети части моста, тогда как Россия согласилась построить две трети конструкции со своей стороны реки Амур. На российских инженеров возложена задача соединения двух секций моста.

По данным властей провинции Хэйлунцзян, проектная мощность моста – более трех миллионов грузов и около полутора миллионов пассажиров в год. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на октябрь 2019 года. Однако некоторые эксперты высказывают сомнения в том, что на фоне взаимного недоверия Москвы и Пекина строительство моста будет проходить в соответствии с графиком, несмотря на необходимость развития инфраструктуры трансграничной торговли.

Россия, находящаяся под давлением санкций, введенных Западом после аннексии Крымского полуострова и участие Москвы в конфликте на востоке Украины, заинтересована в развитии маршрутов экспортных поставок в Китай. Пекин же заинтересован в поставках российских энергоресурсов и сырья для обеспечения собственного экономического роста.

На фоне остановки других совместных инфраструктурных проектов сроки сдачи автомобильного моста через Амур, стоимость которого оценивается в 355,6 миллиона долларов, могут быть перенесены.