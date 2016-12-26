В России день траура по жертвам авиакатастрофы под Сочи

В России сегодня общенациональный день траура по жертвам авиакатастрофы под Сочи, где в море рухнул военный самолет Ту-154, летевший в Сирию.

Власти предполагают, что погибли все 92 человека, находившихся на борту, в том числе 68 участников ансамбля песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись на сирийскую базу Хмеймим, чтобы выступить перед российскими военнослужащими с праздничным концертом. Среди жертв была и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

В качестве причин крушения Ту-154 рассматривают четыре версии, сообщил телеканал «Россия 24» (ВГТРК), это – техническая неисправность, ошибка экипажа, плохое топливо и теракт.

Ранее глава правительственной комиссии по расследованию, министр транспорта Максим Соколов заявил, что Следственный комитет России отрабатывает все возможные причины катастрофы, в том числе предположение о теракте, но говорить об этом преждевременно. По словам Соколова, на месте падения лайнера в Чёрном море с понедельника начинает работать акустический локатор. По данным министерства обороны России, к поисковой операции будут привлечены более тысячи военнослужащих.

Начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Банейтов заявил, что перед вылетом Ту-154 был исправен, а командир экипажа, военный летчик первого класса Роман Волков неоднократно совершал полеты в Сирию.