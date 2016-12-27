Как обычный связист дослужился до премьер-министра

Одним из первых указов, подписанных Шавкатом Мирзияевым после утверждения его в должности врио президента, стало распоряжение о назначении Абдуллы Арипова вице-премьером. 14 декабря на совместном заседании палат Олий Мажлиса Арипов был утвержден на должность премьер-министра. Ранее его кандидатуру на должность главы узбекского правительства выдвинула партия УзЛиДеП, имеющая наибольшее количество депутатских мест в Законодательной палате.

Абдулла Арипов был уволен с должности заместителя премьер-министра вслед за коррупционным скандалом в телекоммуникационной сфере Узбекистана. После этого он работал обычным учителем в одном из ташкентских вузов.

Аналитики считали, что решение вернуть после смерти президента Ислама Каримова Абдуллу Арипова в правительство Узбекистана является крайне «плохим сигналом».

Кто такой премьер-министр Арипов?

В разговоре с «Озодликом» инженер, работавший в 1992-1993 годах с Абдуллой Ариповым в Министерстве связи Узбекистана, который попросил не называть его имя, поведал нашему радио о некоторых подробностях его профессиональной деятельности:

– Мы работали с ним, когда Министерством связи руководил Комилжон Рахимов. Здание министерства находилось сзади Главпочтамта рядом с Алайским рынком. Абдулла Арипов работал там рядовым связистом. В то время, к примеру, Рустам Азимов являлся председателем правления Национального банка. Если сравнивать с остальными высокопоставленными чиновниками, то Абдулла Нигматович за короткий промежуток времени смог продвинуться по карьерной лестнице, – говорит собеседник.

По мнению пользователя Мирона Мирхонова, который оставил комментарий на странице Абдуллы Арипова в Facebook'е, которая была создана 12 декабря, чиновник, считающийся сегодня достойным должности премьер-министра, «способен решать трудные задачи в самых нелегких условиях».

«Я был свидетелем того, как Абдулла Нигматович принципиально решал очень важные и труднорешаемые задачи», – написал пользователь Facebook'а.

Как написано на странице премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Facebook'е, он родился в 1961 году в Ташкенте. В 1983 году окончил Ташкентский электротехнический институт связи (нынешний Ташкентский университет информационных технологий). Ученое звание – магистр экономики. Женат, является отцом пятерых дочерей.

Как говорит «Озодлику» инженер в сфере страхования Фахриддин Худойкулов, который на протяжении 7 лет работал бок о бок с Абдуллой Ариповым, назначенный премьер-министром чиновник в обычной жизни является «чрезвычайно скромным человеком».

Жавлонбек Абдукаримов, который сообщил в беседе с репортером нашего радио о том, что вырос в одной махалле с нынешним премьер-министром Узбекистана, рассказал о других подробностях из жизни Арипова:

– В 1961 году поэт Абдулла Орипов был очень популярен в Узбекистане. Отец Абдуллы Арипова – Нигматилла-ака назвал сына в честь этого поэта, мечтая, что и его сын вырастет и станет знаменитым поэтом. В результате, хорошие намерения дали свои плоды. Абдулла Арипов стал не поэтом, а премьер-министром. Я очень горжусь, что являюсь махаллинцем этого человека, – сказал собеседник.

Абдулла Арипов, названный в честь известного узбекского поэта, с 1983 года по 1992 год работал инженером электронщиком 1-й категории на Ташкентской телефонно-телеграфной станции. С 1992 года по 1993 год работал в должности главного специалиста в Министерстве связи Узбекистана, с 1993 года по 1995 год – заместителем директора внешне-торговой фирмы «Узимпэксалока».

В 1997 году он занимал должность начальника отдела рыночных преобразований и ценных бумаг Узбекского агентства почты и телекоммуникаций, с 1997-го по 2000 год работал на должности директора Фонда государственной поддержки развития почты и телекоммуникаций.

С 2000-2001 годы Абдулла Арипов работал в должности первого заместителя генерального директора Узбекского агентства почты и телекоммуникаций (год спустя эта организация была переименована в Узбекское агентство связи и информатизации).

За год до назначения Шавката Мирзияева премьер-министром Узбекистана – в 2002 году Абдулла Арипов был назначен заместителем премьер-министра Уткира Султанова и руководителем Комплекса по вопросам связи и информационно-телекоммуникационных технологий. Одновременно он являлся Генеральным директором Узбекского агентства связи и информатизации.

В 2009 году правительственный Комплекс, которым руководил Абдулла Арипов, начал курировать социальную сферу, науку, образование, здравоохранение, культуру и отвечать за контакты с партнерами по СНГ.

Коррупционный скандал и отставка

Летом 2012 года Арипов был отправлен в отставку с должности руководителя Узбекского агентства связи и информатизации, вместе с тем освобожден от должности заместителя премьер-министра.

Существует журналистское расследование, согласно которому фирма Takiland ltd, предположительно принадлежащая старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, получив многомиллионные взятки от таких зарубежных мобильных операторов как TeliaSonera (Ucell), Beeline и МТС, обеспечила им беспрепятсвенный вход на телекоммуникационный рынок республики. Министерство юстиции США и Генеральная прокуратура Швеции возбудили уголовное дело по данному коррупционному делу.

Как сказал ранее «Озодлику» начальник Управления по борьбе с коррупцией генпрокуратуры Швеции Гуннар Стетлер, «процесс, связанный со следствием по делу TeliaSonera, охватывает период, когда Абдулла Арипов руководил телекоммуникационной сферой Узбекистана. Подпись Арипова можно увидеть во многих документах, связанных с этим делом».

Однако он не прокомментировал вопрос о статусе Арипова в процессе следствия по данному делу.

Сотрудник лондонской Школы восточных и африканских исследований Алишер Ильхамов считает, что возвращение Абдуллы Арипова в большую политику может нанести урон международному авторитету узбекского правительства.

​В переписках ответственных сотрудников TeliaSonera, которые были представлены прокуратурой Швеции апелляционному суду, указывается на то, что до начала ведения бизнеса в Узбекистане ответственные лица этой компании пытались установить контакт с Гульнарой Каримовой.

Обвинения, выдвинутые против бывшего руководителя TeliaSonera, связаны со следствием по делу о даче иностранными инвесторами многомиллионных взяток Гульнаре Каримовой для получения возможности вести бизнес в этой стране.

В 2012 году узбекистанское интернет-издание Uzmetronom, ссылаясь на свои достоверные источники писало о том, что Абдулле Арипову, в частности, вменяется в вину незаконная выдача разрешений на установку дополнительных ретрансляторов для нужд компании «Уздунробита» (бренд «МТС-Узбекистан»). В том году в отношении нынешнего премьер-министра Узбекистана было возбуждено уголовное дело.

Однако в 2013 году уголовное дело в отношении Абдуллы Арипова было прекращено и до назначения заместителем премьер-министра Узбекистана 13 сентября 2016 года, он работал рядовым преподавателем в Ташкентском профессиональном колледже связи.

«​Кадр»​, прибереженнный для будущего

По мнению Алишера Ильхамова, бывший чиновник, которого снова вернули в правительство Узбекистана, в свое время одной своей подписью лишил государственную казну суммы, которая составляет 7 процентов годового бюджета страны:

– Эта сумма составляет 7% годового бюджета страны, или 50% бюджета здравоохранения, – говорил «Озодлику» Алишер Ильхамов.

По его словам, возвращая в правительство Арипова, президент Мирзияев тем самым разделяет ответственность за ту сделку.

– Хотя и тогда он нес определенную ответственность будучи премьером. Тем самым, также снижаются шансы правительства вернуть тот миллиард в бюджет страны, по иску, который рассматривается в американском суде, – говорил нашему радио Алишер Ильхамов.

Но вместе с тем, в беседе с репортером нашего радио Ильхамов признал, что Арипов является опытным специалистом в телекоммуникационной сфере.

Напомним, что после того, как три крупнейшие телекоммуникационные компании – TeliaSonera, VimpelCom и МТС были обвинены в даче Гульнаре Каримовой взяток в размере более 1 миллиарда долларов США, минюст США заморозило их на счетах европейских банков. В начале этого года правительство Узбекистана начало попытки по возращению замороженных денег.

Главный редактор интернет-издания Uzmetronom Сергей Ежков, который освещал скандал, связанный с Ариповым, также писал о его профессиональном мастерстве. По мнению Ежкова, именно по этой причине Арипов до сегодняшнего дня оставался ценным кадром для Шавката Мирзияева.

– Он первым начал модернизацию телекоммуникационной сферы Узбекистана. Мирзияев ценил его в качестве опытного специалиста и хранил его для будущего, – говорил «Озодлику» Ежков.

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