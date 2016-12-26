Узбекистан готов принять участие в строительстве ж/д из Китая

Специалисты Узбекистана готовы принять участие в проектировании и строительстве кыргызского участка железной дороги из Китая. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзияев на переговорах со своим кыргызским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

«Стратегическим направлением экономического сотрудничества является развитие эффективных транспортных коридоров в регионе. Так, создание кратчайшего железнодорожного маршрута, связывающего Центральную Азию с Китаем через территорию Кыргызстана, позволит существенно повысить транзитный потенциал не только двух наших стран, но и всего региона», – отмечает пресс-служба президента Узбекистана.

Перед визитом в Узбекистан Атамбаев сообщил, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран будет одной из главных тем на переговорах в Узбекистане и Китае, который он посетит в следующем году.

В случае завершения строительства данной железной дороги у стран Центарльной Азии появится удобный выход к морю. По данным кыргызской стороны, транзитная мощность дороги составит до 15-20 миллионов тонн груза в год.

Лидеры Узбекистана и Кыргызстана выразили уверенность, что достигнутые в ходе переговоров договоренности поднимут двусторонние отношения на качественно новый уровень, послужат открытию новых страниц взаимовыгодного сотрудничества.